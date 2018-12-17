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Адвокат Глушаковой: Денис думал, что капитан "Спартака" не может быть вызван в полицию в принципе

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака", высказал свое мнение о вызове футболиста в полицию.

В понедельник Глушаков был допрошен сотрудниками органов внутренних дел по поводу заявления Дарьи, в котором она утверждала, что муж угрожал ей убийством. В данный момент супруги ведут бракоразводный процесс.

"Детали допроса мне неизвестны, но сам факт, что Денису пришлось явиться в УВД ЗАО Москвы и дать разъяснения – это очень хорошо. В некоторой степени это отпустило Глушакова с небес на землю. Он-то пребывал в полной уверенности, что капитан "Спартака" не может быть вызван в полицию в принципе. А тут пришлось прийти. Думаю, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, а какое именно – узнаем в ближайшее время", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
Теги: Глушаков Спартак
Вчера, 23:09
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#2  barakuda  Апатиты (Вчера, 23:25)
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Болеет за:
«Локомотив»
он совсем упал в моих глазах....
Регистрация: 8.04.2011 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Вчера, 23:15)
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Глупый и не далёкий адвокат и человек....если коснуться его частную жизнь ....то его ....та самая жизнь ...семейная и не только....даст фору не только Денису....а очень многим с очень большим минусом....ВООБЩЕМ ТВАРЬ ОН. одно слово Г....НО. ОН ЧТО ТО СДЕЛАЛ ДЛЯ МЕСТА ГДЕ ОН РОДИЛСЯ ...А ДЕНИС ДЛЯ РОДНОГО МЕСТА СДЕЛАЛ СТАДИОН НА СВОИ ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ ...И МАЛЬЧИШКИ ТЕПЕРЬ ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ А НЕ КУРЯТ ДУРЬ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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