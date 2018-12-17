Айртон: выложусь на максимум, защищая цвета "Спартака"

Новичок "Спартака" защитник Айртон рассказал о своем переходе в московский клуб.О трансфере 21-летнего футболиста стало известно сегодня."Я очень рад, для меня большая честь защищать цвета "Спартака". Спасибо за то, что меня подписали, я выложусь на максимум, защищая цвета клуба и прогрессировать. Сделаем это!" - написал Айртон в своем инстаграме.