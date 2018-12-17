Новости партнеров

Айртон: выложусь на максимум, защищая цвета "Спартака"

Новичок "Спартака" защитник Айртон рассказал о своем переходе в московский клуб.

О трансфере 21-летнего футболиста стало известно сегодня.

"Я очень рад, для меня большая честь защищать цвета "Спартака". Спасибо за то, что меня подписали, я выложусь на максимум, защищая цвета клуба и прогрессировать. Сделаем это!" - написал Айртон в своем инстаграме.
Теги: Спартак Айртон
Вчера, 23:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(3)
#3  Skald   (Сегодня, 00:54)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Молодой, бразильский,защитник...хз хз
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#2  pikaldi  voronezh (Сегодня, 00:24)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
очко только не надорви...
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:45)
  • 0
  •  (8)

ну-ну, посмотрим..
а так - добро пожаловать, удачи и без травм!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.