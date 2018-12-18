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Источник: Глушаков на допросе заявил, что подготовка к матчам в бане - обычная практика

Стали известны подробности допроса капитана "Спартака" Дениса Глушакова.

По данным телеграм-канала Mash, капитан красно-белых обвинил свою жену Дарью в изменах и заявил, что угрожал ей в порыве злости, вследствие чего его слова нельзя воспринимать всерьёз. По словам Глушакова, он никогда не бил супругу, что противоречит её словам.

Также Глушаков заявил, что подготовка к матчам в бане с девушками – привычная практика для игроков "Спартака".
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 10:31
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#12  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:57)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Blessing
Гонит..., свинья грязное животное, баня не для неё.

Грязь в голове ни в какой бане не отмоешь.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#11  Blessing  Спб (Сегодня, 11:49)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Гонит..., свинья грязное животное, баня не для неё.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#10  avnik  море (Сегодня, 11:39)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: brysy
во всяком случае лучше с тёлкой в баньке, чем нажраться, бабахнуть кого-нибудь стулом по репе и на нары.

Получается, что Государство для вас пустой звук? Т.е. ему не надо помогать? ))) Тем более в такое тяжелое время...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#9  brysy  москва (Сегодня, 11:35)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А что тут такого, если человек любит в баньке попариться, тем более я так понимаю, что банька там у него не слабая, а уж с тёлками вместе, так это вообще кайф, он вон даже Антоху к баньке приучал, да и вообще, кому какое дело, чем занимаются публичные личности, кем являются спортсмены и футболисты в частности, в своё свободное время, во всяком случае лучше с тёлкой в баньке, чем нажраться, бабахнуть кого-нибудь стулом по репе и на нары.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 11:33)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Также Глушаков заявил, что подготовка к матчам в бане с девушками – привычная практика для игроков "Спартака".

Думается, не только спартака. К тому же каждый второй стопудов - водяру хлещет. Вот и не смотрятся на "международной" арене. там бегать надо весь матч и играть два через три. Наши сборники поиграли - и половина "сдохла" через 2/3 осенней части сезона.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:33)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
".....подготовка к матчам в бане с девушками – привычная практика для игроков "Спартака".

Я правильно понял, что не с женами, а именно с "девушками"? А Глушаков (как капитан), выходит ....... Калигула?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#6  avnik  море (Сегодня, 11:27)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сдает, сцуко, всех. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#5  Matador1989  Уфа (Сегодня, 11:16)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Полиции больше заняться нечем что ли? Развели Дом 2 билядь angry
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:15)
  • +1
  •  (5)

Тогда все понятно
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  ythe  Ё-бург (Сегодня, 11:03)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
сдал все "явки-пароли" smile Это только бомжи фанфуры собирают перед игрой, расслабляются laughing


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#2  Сергей Т   (Сегодня, 10:50)
  • +3
  •  (3)
online

Также Глушаков заявил, что подготовка к матчам в бане с девушками – привычная практика для игроков "Спартака".

laughing laughing laughing
Регистрация: 5.05.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 10:35)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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