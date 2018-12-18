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Источник: "Спартак" может выкупить Аяза Гулиева у "Ростова" за 1 млн евро

"Спартак" по-прежнему рассматривает возможность возвращения полузащитника "Ростова" Аяза Гулиева.

По информации "СЭ", у красно-белых есть опция обратного выкупа 22-летнего игрока в двух ближайших трансферных окнах за один миллион евро.

Гулиев перешел из "Спартака" в "Ростов" летом 2017 года.
Теги: Спартак Ростов Гулиев
Сегодня, 10:50
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(3)
#12  cska1971  Москва (Сегодня, 12:32)
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  •  (0)
online

А сам Гулиев согласен?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#11  Евгений Буров   (Сегодня, 12:21)
  • -1
  •  (1)

вроде как ине надо а сдругой стороны паспорт да и конкурента притормозить не много скоро Ростов скатиться на привычное место smiley
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#10  Босх  Россия (Сегодня, 12:10)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Забирайте этого клоуна!ё! Нам такое не нада.....
ТОлько я не уверен,что есть такая опция по обратному выкупу...
но за пару лямов надо продать!И Паршивлюка в комлекте...в подарок.!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 11:55)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что творят, что творят, ничем не брезгуют.... confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Батька   (Сегодня, 11:30)
  • +1
  •  (5)

Гулиева взять - Тимофеева им в аренду...что бы сильно не ныли //)) + Зелимхана из арсенала забрать !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#7  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 11:25)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
"....По информации "СЭ", у красно-белых есть опция обратного выкупа 22-летнего игрока в двух ближайших трансферных окнах за один миллион евро"

Если в договоре действительно есть такая опция, то руководство ФК Ростов нужно гнать поганой метлой. В 2016 году также отдали бесплатно весь серебряный состав команды и вот теперь опять такой облом.

Ну это тоже самое когда при аренде пишут условие о доплате в случае игры со своей командой! Хочешь чтобы играл плати, хочешь чтобы не было условия о выплате за 1 млн., значит стоимость игрока будет условно не 2 млн. а 7, вот и всё!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#6  Freddy   (Сегодня, 11:24)
  • +2
  •  (4)

Цитата: verhdon27
В 2016 году также отдали бесплатно весь серебряный состав команды и вот теперь опять такой облом.

Тогда Бердыев оставил после себя руины,кого с собой забрал,кого зениту якобы бесплатно отдал,руководство тут не причем.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:20)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
"....По информации "СЭ", у красно-белых есть опция обратного выкупа 22-летнего игрока в двух ближайших трансферных окнах за один миллион евро"

Если в договоре действительно есть такая опция, то руководство ФК Ростов нужно гнать поганой метлой. В 2016 году также отдали бесплатно весь серебряный состав команды и вот теперь опять такой облом.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#4  shtnk19  Москва (Сегодня, 11:15)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Идеально подойдет к составу.Там таких Гулиевых больше,чем Глушаковых в разы.Осталось на Кавказ переехать,что бы соответствовать составу.

Тогда может зениту пора в Аргентину?
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 11:09)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Идеально подойдет к составу.Там таких Гулиевых больше,чем Глушаковых в разы.Осталось на Кавказ переехать,что бы соответствовать составу.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:05)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
возвращать нужно, а им в аренду Тимофеева
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 10:53)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и х*ли тут думать?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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