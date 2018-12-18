"Рубин" будет готовиться ко второй части сезона в Турции

Стала известна программа подготовки "Рубина" ко второй части чемпионата.Проведение трех учебно-тренировочных сборов казанцев запланировано в турецком Белеке. Первый пройдет с 4 по 17 января, второй – с 22 января по 2 февраля, третий – с 7 по 21 февраля.