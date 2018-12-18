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Дмитрий Парфенов - о Мамаеве и Кокорине: не отказался бы от ребят в составе "Урала"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что готов взять в команду содержащихся под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Кокорин и Мамаев – это хорошие качественные игроки. Конечно, я бы не отказался видеть их в своем составе.

То, что они сейчас проходят, является для них хорошим уроком", – сказал Парфенов в эфире программы "Футбол России".
Теги: Урал Парфенов Мамаев Кокорин
Сегодня, 12:27
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#3  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Сначала Иванов, теперь - Парфёнов.
Выдерживают линию.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#2  golden Axe   (Сегодня, 14:10)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Чмо
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 12:55)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
так в чем же дело, хватай в охапку и переводи в екатеринбургский централ
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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