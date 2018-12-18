Геннадий Орлов: Семак точно доработает до конца сезона в "Зените"

Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак продолжит работу на своем посту до конца сезона.– Семак точно останется до конца сезона. Здесь даже не стоит сомневаться и рассуждать на эту тему. Конечно, ему придется непросто, ведь он итак выжимает максимум из возможного. Но чемпионат Сергей доработает до конца, – сказал Орлов.