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Геннадий Орлов: Семак точно доработает до конца сезона в "Зените"

Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак продолжит работу на своем посту до конца сезона.

– Как относитесь к разговорам ряда специалистов о том, что Сергей Семак не справляется и зимой может покинуть команду, поскольку игра питерцев никого не устраивает?

– Семак точно останется до конца сезона. Здесь даже не стоит сомневаться и рассуждать на эту тему. Конечно, ему придется непросто, ведь он итак выжимает максимум из возможного. Но чемпионат Сергей доработает до конца, – сказал Орлов.

"СЭ"
Теги: Семак Орлов Зенит
Сегодня, 12:45
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#18  Сибирячок   (Сегодня, 15:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Отлично. У остальных есть шанс отправить Зеню на заслуженное пятое место.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#17  Petrovich.LG  СПб (Сегодня, 15:13)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Все разговоры о плохой работе Семака, это попытка раскачать лодку. В Спартаке это удалось, результат все видят. Уверен ни один тренер не смог бы за этот период времени и с этим составом достигнуть большего.
Регистрация: 28.05.2018 [жалоба]
#16  Borg  Burg (Сегодня, 15:07)
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online

Цитата: Роман Евсеенко
где кто сидел ни кому не интересно


Именно это и интересно. У Гончаренко заиграли никому не известные игроки. А у Семака- деградируют известные, раскрученные и выокооплачиваемые.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#15  Роман Евсеенко   (Сегодня, 15:06)
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Borg,
Ну и??....Гончаренко дал жизнь вышеперечисленным??где кто сидел ни кому не интересно.Мхитарян у Маура сидел на лавке и что??Речь о том,сможет ли Богданыч с помощью Нобоа,Кокоры,Юры Жиркова и усиления защиты дать то что хочет,а не то что сможет...

Borg,
Я лично и не радовался Лунёву..по мне Лодыга ,если из двух зол меньшее
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#14  dima0501   (Сегодня, 14:59)
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online

Гончаренко и Семак не сравнимые велечины.Семак еще ничего не выигрывал.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#13  kingar  Орел (Сегодня, 14:54)
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Болеет за:
«Зенит»
Не смешил бы. это Семак то выжимает максимум??? Он еще ничего не добился и с такой игрой мало вероятно. Очень жаль что руководство пошло на поводу у болельщиков и назначило Семака. Игры никакой нет, да что там нет элементарно игровой дисциплины в команде. Такое ощущение что он сам по себе, команда сама по себе....
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#12  Borg  Burg (Сегодня, 14:26)
  • +2
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online

Цитата: Роман Евсеенко
А что Гончаренко? Кони отлично усилились,Исландцы,или как их там,Бекао хорош,Марио вообще мечта,Влашич какой-то инопланетянин,


Бекао - был лавочником в подвале второй лиги Бразилии
Сигурдсона вообще никто не знал. Магнуссон- из заштатного клуба
Влашич- был железобетонный лавочник, Ахметов- полгода вообще в футбол не играл....
Бистрович. Бийол - кто их вообще знал?

Хоть кого- то из них взял бы Зенит? Нет конечно. Вам же нужны суперзвезды, прямо сейчас))) Ахметова просмтаривали- не подошел)) Зато Маркизио подошел, Потому что с именем и понтами.

Так в этом и есть работа тренера- ставить команду и раскрывать игроков, которых он себе набрал.

Кони отлично усилились ноунеймами на тот момент. А уже после Гончаренко стал их раскрывать и правильно использовать. Поэтому и получилась Команда и Игра.

А что происходит в Зените- деградация. Дзюба- вообще непонятно что с ним. Походу какой- то конфликт. Лунев- вы же все радовались, что наконец ушел ненавистный криворукий Акинфеев, и наконец заблистает Лунев))) Так Лунев вообще в гавно превратился. Пускает пенки на ровном месте.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#11  Zemfira  шахты (Сегодня, 13:49)
  • -1
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Болеет за:
«Шахтер»
Цитата: Роман Евсеенко
Цитата: Городовой
Что он там выжимает?Посмотрел бы на Гончаренко.Вот кто выжимает максимум,а Семак с нормальным подбором игроков занимается пни вперед.Не доработает он.Весь вопрос сменят ли его зимой.когда можно все изменить и поставить игру,или это произойдет весной,когда Зенит будет уже пятым после очередной серии сверхсложныж Динамо и Анжи и закрытым трансферным окном.

А что Гончаренко? Кони отлично усилились,Исландцы,или как их там,Бекао хорош,Марио вообще мечта,Влашич какой-то инопланетянин,раскрылся Чалов,тот же Жора в шикарной форме...так что Гончаренко улыбается...У нас наоборот...


пля еще один спец))что значит "А что Гончаренко? то что ты перечислил это все и есть Гончаренко...просто не уместно сравнение.Семак первый год в команде на уровне главного,ну там после Спаллеты что то было это не в счет и у команды отличный результат..Вон Моуриньо уволили дали возможность поработать и прошлый сезон для МЮ плохим результатом ,он начал и этот сезон...а,про Семака пока команда лидер ,что за разговор..сразу и игра космическая и результат в таблице быть первым,то обращаться тогда к Гвардиоле..ну тогда народ будет пищать ,лучше бабушкам деньги отдать чем такие космические деньги тренеру футбольной команде..
Регистрация: 8.01.2014 [жалоба]
#10  Роман Евсеенко   (Сегодня, 13:38)
  • +3
  •  (5)

Цитата: Городовой
Что он там выжимает?Посмотрел бы на Гончаренко.Вот кто выжимает максимум,а Семак с нормальным подбором игроков занимается пни вперед.Не доработает он.Весь вопрос сменят ли его зимой.когда можно все изменить и поставить игру,или это произойдет весной,когда Зенит будет уже пятым после очередной серии сверхсложныж Динамо и Анжи и закрытым трансферным окном.

А что Гончаренко? Кони отлично усилились,Исландцы,или как их там,Бекао хорош,Марио вообще мечта,Влашич какой-то инопланетянин,раскрылся Чалов,тот же Жора в шикарной форме...так что Гончаренко улыбается...У нас наоборот...
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#9  Zemfira  шахты (Сегодня, 13:15)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Шахтер»
Цитата: Городовой
Что он там выжимает?Посмотрел бы на Гончаренко.Вот кто выжимает максимум,а Семак с нормальным подбором игроков занимается пни вперед.Не доработает он.Весь вопрос сменят ли его зимой.когда можно все изменить и поставить игру,или это произойдет весной,когда Зенит будет уже пятым после очередной серии сверхсложныж Динамо и Анжи и закрытым трансферным окном.


Как всегда куйню несешь ,где футбол пля и где ты.. Гончаренко приглашают в ЦСКА еще при Слуцком помощником или старшим тренером не имеет значение ,команда тогда стала чемпионом ,но он уходит в "Уфу" ,возвращается опять в ЦСКА уже главным .., почти целый сезон критика за критикой ,что не какой игры нет , это ЦСКА а не Уфа ,зачем он Васина притащил и прочее фигня, тем не менее серебро в чемпионате.Кроме этого у него и опыт еще работы в лиге чемпионов и такой более маститый тренер.В прошлом сезоне чего добился Манчини ,кроме своего увольнения , в этом сезоне с теми же игроками ,ну если не считать Маркизио) команда лидер чемпионата и досрочно вышла из группы в лиге Евро.в чем вопрос, откуда вообще возник этот вопрос об отставке ,это чисто делишки СМИ ,для продажи своего материала ,для таких лохов футбола ,как ты.. О работе тренера в конце концов можно говорить после результатов команды в конце сезона по итогам выступлении в ПЛ России и в лиге Евр.
Регистрация: 8.01.2014 [жалоба]
#8  Sergeevich   (Сегодня, 13:14)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну я бы не был так категоричен.

То что его зимой не уволят -очевидно, результат ведь есть.

А вот если вылетим из 1/16 ЛЕ и в РФПЛ начнем сдавать позиции, то возможно до конца сезона не доработает.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#7  Angelsh   (Сегодня, 13:03)
  • +2
  •  (6)

Странные люди, Зенит - лидер чемпионата, а они задумываются над сменой тренера. Вот чудеса так чудеса.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#6  spartak-higway  Москва (Сегодня, 12:56)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Суд оставил в силе решение о продлении ареста Кокорина и Мамаева


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
#5  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 12:55)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Геннадий может сам попробуешь ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#4  nofrills  Москва (Сегодня, 12:53)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
а где же : "сашу жалко"
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 12:50)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Что он там выжимает?Посмотрел бы на Гончаренко.Вот кто выжимает максимум,а Семак с нормальным подбором игроков занимается пни вперед.Не доработает он.Весь вопрос сменят ли его зимой.когда можно все изменить и поставить игру,или это произойдет весной,когда Зенит будет уже пятым после очередной серии сверхсложныж Динамо и Анжи и закрытым трансферным окном.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 12:50)
  • +2
  •  (6)

нуда, из Заболотного много не выжмешь


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 12:46)
  • -2
  •  (6)

сочувствую
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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