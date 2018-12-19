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Агент Чернова: велика вероятность, что в январе Женя уже поедет на сборы с новой командой

Александр Маньяков, агент защитника "Зенита" Евгения Чернова, рассказал о будущем своего клиента.

"У нас есть два конкретных предложения. Одно от московского клуба. Велика вероятность, что в январе Женя уже поедет на сборы с новой командой", – сказал Маньяков.

Ранее сообщалось, что Черновым интересуется "Спартак", но москвичи подписали бразильца Айртона.

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Теги: Чернов Зенит
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