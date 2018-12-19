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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Агент Чернова: велика вероятность, что в январе Женя уже поедет на сборы с новой командой
Александр Маньяков, агент защитника "Зенита" Евгения Чернова, рассказал о будущем своего клиента.
"У нас есть два конкретных предложения. Одно от московского клуба. Велика вероятность, что в январе Женя уже поедет на сборы с новой командой", – сказал Маньяков.
Ранее сообщалось, что Черновым интересуется "Спартак", но москвичи подписали бразильца Айртона.
Спорт день за днем
"У нас есть два конкретных предложения. Одно от московского клуба. Велика вероятность, что в январе Женя уже поедет на сборы с новой командой", – сказал Маньяков.
Ранее сообщалось, что Черновым интересуется "Спартак", но москвичи подписали бразильца Айртона.
Спорт день за днем
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