Агент Чернова: велика вероятность, что в январе Женя уже поедет на сборы с новой командой

Александр Маньяков, агент защитника "Зенита" Евгения Чернова, рассказал о будущем своего клиента."У нас есть два конкретных предложения. Одно от московского клуба. Велика вероятность, что в январе Женя уже поедет на сборы с новой командой", – сказал Маньяков.Ранее сообщалось, что Черновым интересуется "Спартак", но москвичи подписали бразильца Айртона.