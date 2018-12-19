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Леонид Слуцкий: Чалов прогрессирует даже стремительнее, чем Головин

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий отметил, что нападающий красно-синих Федор Чалов по прогрессу опередил Александра Головина.

ЦСКА была такая система: игроки выпускного года зимой приходили в дубль. Даже самые талантливые ребята никогда не переходили сразу в основной состав. Например, Головин пришел зимой в дубль, а летом оказался в основе. Хотя бы полгода, ну, чуть меньше – с января по май, – любой игрок проходил цикл дубля.

Так вот, Чалов, после выпуска перейдя в январе из школы в дубль, уже с марта тренировался с основой. То есть его прогресс был даже стремительнее, чем у Головина. Настолько ярок он был в школе, настолько много забивал. По существу, он и не был в дубле. Съездил с ним на два сбора, а с марта работал с основным составом", - цитирует Слуцкого "СЭ".
Теги: Слуцкий ЦСКА Головин Чалов
Сегодня, 09:01
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#4  Freddy   (Сегодня, 10:26)
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Надоел со своими пустышками,подпевало Гинеровское
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 09:45)
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Болеет за:
«Спартак»
Головин регрессирует быстрее, чем Чалов прогрессирует.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  dima0501   (Сегодня, 09:38)
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Слуцкий это тот у которого,защитники пол матча мяч друг другу гоняли,который говорил что его команда гавно и что против топ команд бороться бесполезно, они космос,который на болел с кулаками кидался.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#1  Anatoly Silvershteyn   (Сегодня, 09:31)
  • 0
  •  (2)

Прогресс Головина называется регресс
Не нужно ему было никуда ехай, и тут хорошо кормили
Регистрация: 18.12.2018 [жалоба]
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