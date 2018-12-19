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"Енисей" затроллил Жозе Моуринью (фото)

Пресс-служба "Енисея" отреагировала на увольнение тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Нам нужен величайший переводчик в команду Аленичева", – говорится в сообщении клуба в твиттере.



Напомним, что Аленичев знаком с португальцем по совместной работе в "Порту".
Теги: Енисей Моуринью Аленичев
Сегодня, 09:16
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#9  Anatoly Silvershteyn   (Сегодня, 11:09)
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Моуринио действительно переводчик, он начинал как переводчик у Робсона
Регистрация: 18.12.2018 [жалоба]
#8  userz  Крск (Сегодня, 11:08)
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Болеет за:
«Енисей»
Цитата: Lord
Lord Подольск-Москва-Тверь
Ты бы лучше лопату взял, да поискал своих тверских. Тогда мог бы и потявкать.


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ФК "Енисей"
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
#7  Городовой  Россия (Сегодня, 11:07)
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Болеет за:
«Зенит»
Да он и не знает вообще о такой команде.Приколисты,которые следующий сезон начнут в Фнл,где им самое место по игре.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 10:14)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Этот труп с руками разрывать еще не один год будут лучшие клубы планеты.

Ой, сомневаюсь насчёт лучших клубов. В Китае нет лучших клубов планеты, а Европа больше не захочет в Маура вляпываться.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:08)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Маур труп, богатый труп. а Енисей полутруп, бедный полутруп.

Этот труп с руками разрывать еще не один год будут лучшие клубы планеты. Может если еще где пролетит так же, интерес угаснет, но не сейчас. А Енисей рвать в ФНЛ скоро будут, зато тявкают....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 09:58)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Кто такой Енисей и кто Моуринью?

Маур труп, богатый труп. а Енисей полутруп, бедный полутруп.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 09:48)
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Болеет за:
ЦСКА
Что то моськи много тявкать начали. Кто такой Енисей и кто Моуринью? То Урал то Енисей вместо того чтобы внимание на поле привлекать, пользуются тупыми троллингами, только и тут больше свою некомпетентность показывают....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 09:44)
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Болеет за:
«Спартак»
***и в этом Енисее уже, связывая прошлое Аленичева и Моуриньо. Или это с подачи Дмитрия Анатольевича? Пнуть мёртвого льва - это убого, ибо у вас тренер тоже лев полудохлый.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 09:19)
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  •  (2)

мозги вам нужны


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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