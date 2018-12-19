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Геннадий Орлов: у Шатова одна нога короче другой на пару сантиметров и уступает ей в силе на 28%

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах Олега Шатова со здоровьем.

Есть одна фантастическая история о Шатове, когда он в нынешнем сезоне поехал в Сербию.

Олег при всех врачах и обследованиях никак не мог понять, почему у него постоянно болит нога и все время случаются маленькие травмы. И кто-то надоумил его поехать к сербскому специалисту в клинику – он мне сам об этом рассказывал. Выяснилось, что у Шатова одна нога короче другой на два сантиметра! И уступает ей в силе на 28 процентов. Вот отсюда проблемы.

Что делать ему сейчас? Надо основательно стать на рельсы профессионального отношения к делу, поскольку разруха не в ногах или еще где-то, а в голове, как говорил профессор Преображенский, – сказал Орлов.

Спорт уик-енд
Теги: Зенит Шатов Орлов
Сегодня, 09:52
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#16  валет   (Сегодня, 11:17)
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Болеет за:
«Зенит»
rocker31,
К сожалению Шатову до Гарринчи, как от Москвы до Китая. Я видел его игру в составе сборной Бразилии в пятидесятых годах прошлого века.


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валет
Регистрация: 27.03.2010 [жалоба]
#15  Apant1   (Сегодня, 11:15)
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online

Скажите ему кто нибудь, что если он заблудится в лесу, он будет ходить по кругу! Кто то должен ему сказать!
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#14  Anatoly Silvershteyn   (Сегодня, 11:04)
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Многие люди живут с этим всю жизнь и не догадываются
Регистрация: 18.12.2018 [жалоба]
#13  Kostik   (Сегодня, 11:00)
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joy
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#12  rocker31  К-G (Сегодня, 10:49)
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Болеет за:
«Спартак»
Гаринча российского футбола
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#11  brysy  москва (Сегодня, 10:43)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
У Шатова одно яйцо, ниже другого висит, мешает одной ноге бить по мячу, надо срочно ехать в Сербию к врачу и делать кастрацию, а что, будет как Дэмис Руссис, без яиц, но зато как пел, а здесь без них, но зато какая игра будет и удары с обеих ног.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#10  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 10:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Олег при всех врачах и обследованиях никак не мог понять, почему у него постоянно болит нога и все время случаются маленькие травмы.

Че за х*йня?! То есть он дожив чуть ли не до 30 лет не знал что у него одна нога короче другой?! Ну ладно бы был простым работягой и то не верится, а тут каждый месяц медосмотр!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 10:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
У Гарринчи тоже одна нога была короче...

У Гарринчи были врождённые заболевания: он страдал косоглазием, деформированием позвоночника и смещением костей таза, поэтому его левая нога была короче правой на шесть сантиметров.


До Гарринчи у Шатова всего 4 сантиметра осталось. А с косоглазием у Шатова и так полный порядок.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Смотрящий  Москва (Сегодня, 10:29)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Гарринчи тоже одна нога была короче...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#7  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:24)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Дядя Гена, ты дурак?
Если Шатов не давал согласие на разглашение этой инфы, то может засудить и серба и дядю Гену confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 10:11)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
А как он силу проверял? Мордас свой подставлял и какой ногой больнее получилось так и высчитал?

Ты не знаешь, как силу ног измеряют? Динамометром.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:06)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Какие в Сербии гениальные врачи. Гена тебе туда надо. первым самолетом.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#4  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 10:02)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Распространять сведения о здоровье - это нарушения закона о персональных данных
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 10:01)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
как говорил профессор Преображенский, – сказал Орлов.

Геннадий, это говорил Михаил Булгаков устами врача-вредителя Преображенского.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 09:56)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Такое чувство, что Гене уже похер , что и ком говорить. Скоро фото из душа Зенита выкладывать начнёт. Что за маразматик?

А ещё Кавазашвили и Рейнгольда троллят. Они дети рядом с Орловым.
Ну а Преображенский говорил об Орлове про разруху в голове.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 09:55)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
А как он силу проверял? Мордас свой подставлял и какой ногой больнее получилось так и высчитал?
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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