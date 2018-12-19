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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Геннадий Орлов: у Шатова одна нога короче другой на пару сантиметров и уступает ей в силе на 28%
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах Олега Шатова со здоровьем.
Есть одна фантастическая история о Шатове, когда он в нынешнем сезоне поехал в Сербию.
Олег при всех врачах и обследованиях никак не мог понять, почему у него постоянно болит нога и все время случаются маленькие травмы. И кто-то надоумил его поехать к сербскому специалисту в клинику – он мне сам об этом рассказывал. Выяснилось, что у Шатова одна нога короче другой на два сантиметра! И уступает ей в силе на 28 процентов. Вот отсюда проблемы.
Что делать ему сейчас? Надо основательно стать на рельсы профессионального отношения к делу, поскольку разруха не в ногах или еще где-то, а в голове, как говорил профессор Преображенский, – сказал Орлов.
Спорт уик-енд
Есть одна фантастическая история о Шатове, когда он в нынешнем сезоне поехал в Сербию.
Олег при всех врачах и обследованиях никак не мог понять, почему у него постоянно болит нога и все время случаются маленькие травмы. И кто-то надоумил его поехать к сербскому специалисту в клинику – он мне сам об этом рассказывал. Выяснилось, что у Шатова одна нога короче другой на два сантиметра! И уступает ей в силе на 28 процентов. Вот отсюда проблемы.
Что делать ему сейчас? Надо основательно стать на рельсы профессионального отношения к делу, поскольку разруха не в ногах или еще где-то, а в голове, как говорил профессор Преображенский, – сказал Орлов.
Спорт уик-енд
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