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Орлов: зная о некоторых наклонностях Кокорина, "Зенит" должен был держать его в ежовых рукавицах

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.

"Кнут и пряник - это наша система, потому что наши молодые ребята только так жизнь понимают. Увы, сейчас клубы не обращают на жизнь футболиста вне тренировок и матчей почти никакого внимания. Деньги дали - этого достаточно. И что в итоге вышло?

Кокорин вместо того, чтобы помогать команде, которая помогла ему победить большую травму, в "Бутырке" прозябает. Его надо было держать в ежовых рукавицах! Не выпускать вообще в "свободное плавание" без надзора, зная о некоторых наклонностях", - цитирует Орлова "Спорт уик-енд".
Теги: Орлов Кокорин Зенит
Сегодня, 11:00
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#4  miktar   (Сегодня, 11:29)
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online

Ещё полгода и будут средними игроками. Годы и талант про-па-дут...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 11:27)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Visio
И ещё жопу вытирать после толчка

Ну вот пусть Аршавин этим и займётся, не зря же окультуривать детей его назначили.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 11:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Орлов: зная о некоторых наклонностях Кокорина, "Зенит" должен был держать его в ежовых рукавицах, т.е. посадить на цепь.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:24)
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online
Болеет за:
«Зенит»
И ещё жопу вытирать после толчка
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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