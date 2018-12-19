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Орлов: игроки Лобановского не женились ради футбола, а сейчас что? У Кокорина целый автопарк

Известный комментатор поделился мнением о приоритетах футболистов разных поколений.

"Олег Блохин и Олег Веремеев, Андрей Шевченко – все школа Лобановского – даже не женились ради футбола! "Поиграйте, ребята, – говорил Валерий Васильевич. – Будьте профессионалами". А сейчас, что?

У Кокорина настоящий автопарк из четырех или пяти очень дорогих машин. Но никого в клубе это волнует. Но с ним же кто-то должен был поговорить: "Парень, ты что любишь – футбол? Зачем тебе это? Не отвлекайся, еще успеешь",

Футбольный век недолог, и для игрока важно заработать, чтобы обеспечить на будущее себя и будущую семью. Да ты должен печень, как говорится, положить на алтарь побед. Чтобы было потом, на что купить лекарства, понимаете? Это правда. Нельзя иначе жить профессионалу", – сказал Орлов.

Спорт уик-енд
Сегодня, 11:49
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(6)
#12  Sergeevich   (Сегодня, 13:51)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не вижу связи.

Может себе позволить, в чем проблема?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#11  kingar  Орел (Сегодня, 13:48)
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Болеет за:
«Зенит»
Орлов начинает походить на некий персонаж из мультика "Маугли". Сколько можно всякую ересь нести...
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#10  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 13:12)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Ну так если можно и "печенью" пользоваться сейчас и бабки платят, то зачем все это про что Орлов говорит?
Спасибо агентам которые пробивают такие условия для себя и своих футболистов.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#9  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:11)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
взяли нaрикa


ёпт, што за дебил..

мы подобрали Ерёменко, дали ему работу и денег.
- а где именно он подсел на наркотики, где он их доставал, где сидел на них, и был пойман с поличным- это тебе расскажут твои голубопульные соратники из стойла.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#8  Critique   (Сегодня, 13:04)
  • -2
  •  (2)

Я бы добавил: многие болелы не женятся из за футбола, а те кто женился - бросают семьи. Просто места в сердце на все остальное не остается. У большинства болел печень - на грани цироза. И все ради футбола. А эти сцуки в банях с бабами к играм готовятся, в стрип клубах ночи напролет зависают, обкуриваются до потери крыши.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#7  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:00)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед,
В вашем-то свинячем образцово-показательном вообще операции по отмыву наркотически зависимых футболистов производят, взяли нaрикa, пoдepжaли чутка, и скинули, какие уж тут выпускники академии сравниться смогут smirk .
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#6  nofrills  Москва (Сегодня, 12:47)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
#сашужалко
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#5  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 12:40)
  • -2
  •  (4)

vremena izmenilis,i samoe glavnoe prioriteti i zennosti toje! no mi sami vinovati v tom chto proisxodit s etimi futbolistami! nujna otmena limita, i togda rebyata budet rvat popu i ezdit za granizu, chtobi tolko igrat. a poka s etim limitom, nichego ne izmenitsya!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:25)
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Цитата: Пивовед
игроки же других клубов на алтарь победы кладут Сердце.

и много побед и кубков нынче у этих... других? smile


У других есть и чемпионства, и кубки- у одних невзирая на захромавший коллектив, у других- вопреки всему.

и только лазурная пернатая содержанка, бессовестно насилующая кредитку своего газообразного папика, давно уже не устраивает своего любовника в графе *вбуханное бабло - качество услуг*


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 12:16)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
игроки же других клубов на алтарь победы кладут Сердце.

и много побед и кубков нынче у этих... других? smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:52)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Да ты должен печень, как говорится, положить на алтарь побед.

ну. жжот Орлов.
согласно старинной питербурхскей традиции, единственный выпускник академии Зенита Ионов вот так чуть не сделал, беспробудно непросыхая
но был спасён.
другим клубом.

игроки же других клубов на алтарь победы кладут Сердце.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 11:52)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Орлов "начал прозревать" хотя бы насчет Саши.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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