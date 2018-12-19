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Началось заседание исполкома РФС, на котором, возможно, выберут нового президента организации

В Доме футбола началось заседание исполкома РФС.

Глава организации Виталий Мутко на собрание не приехал. Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков, являющийся основным претендентом на пост президента РФС, прибыл на заседание.

Ранее сообщалось, что сегодня может решиться вопрос с президентом Российского футбольного союза.

Телеграм Василия Конова
Теги: Мутко Дюков
Сегодня, 12:00
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#2  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:08)
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online
Болеет за:
ЦСКА
И кто же это будет? Прям интрига из интриг....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков, являющийся основным претендентом на пост президента РФС, прибыл на заседание.


начнётся беспредел и это будет окончательный п3дец российскому футболу.
лазурные бакланы затихли в предвкушении пичинёнства.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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