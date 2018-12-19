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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Началось заседание исполкома РФС, на котором, возможно, выберут нового президента организации
В Доме футбола началось заседание исполкома РФС.
Глава организации Виталий Мутко на собрание не приехал. Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков, являющийся основным претендентом на пост президента РФС, прибыл на заседание.
Ранее сообщалось, что сегодня может решиться вопрос с президентом Российского футбольного союза.
Телеграм Василия Конова
Глава организации Виталий Мутко на собрание не приехал. Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков, являющийся основным претендентом на пост президента РФС, прибыл на заседание.
Ранее сообщалось, что сегодня может решиться вопрос с президентом Российского футбольного союза.
Телеграм Василия Конова
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