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РФС поставил задачу сборной России на 2019 год

В ходе заседания исполкома РФС было постанвлено считать итоги выступления сборных команд России по футболу в 2018 году положительными.

По данным "Чемпионата", главная цель на следующий год — попадание сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Сборная России сыграет в группе I. Соперниками россиян станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:15
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