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Сергей Прядкин: уверен, "Анжи" доиграет сезон

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о ситуации с "Анжи".

Также он подтвердил, что РПЛ выделила махачкалинскому клубу 8 миллионов рублей на погашение задолженностей.

"Общее собрание лиги приняло решение поддержать "Анжи". Но это не отбор денег от других клубов. Эти деньги были выданы авансом в счет их заработка от коммерческого и телевизорного пула. По мере поступления денег мы сразу их переводим.

Клубы были солидарны, чтобы не было вопросов с точки зрения положения в таблице и прецедентов со снятием. У меня есть уверенность, что "Анжи" доиграет сезон. В случае чего, у них есть великолепная академия, они были лидерами в юношеском первенстве и выступали в Юношеской лиге УЕФА. Если что, воспитанниками подстрахуемся", – сказал Прядкин.

Р-Спорт
Теги: Прядкин Анжи
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#1  irv  Курск (Сегодня, 13:02)
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А ДАЛЬШЕ? Что будет дальше? Минус ещё один клуб. Помоему только в нашем чемпионате такое происходит...


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