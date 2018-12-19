Сергей Прядкин: уверен, "Анжи" доиграет сезон

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о ситуации с "Анжи".Также он подтвердил, что РПЛ выделила махачкалинскому клубу 8 миллионов рублей на погашение задолженностей."Общее собрание лиги приняло решение поддержать "Анжи". Но это не отбор денег от других клубов. Эти деньги были выданы авансом в счет их заработка от коммерческого и телевизорного пула. По мере поступления денег мы сразу их переводим.Клубы были солидарны, чтобы не было вопросов с точки зрения положения в таблице и прецедентов со снятием. У меня есть уверенность, что "Анжи" доиграет сезон. В случае чего, у них есть великолепная академия, они были лидерами в юношеском первенстве и выступали в Юношеской лиге УЕФА. Если что, воспитанниками подстрахуемся", – сказал Прядкин.