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Сергей Галицкий увеличил свою долю в "Краснодаре" на 16.7%

Российский бизнесмен Сергей Галицкий увеличил долю прямого владения в ООО "Футбольный клуб "Краснодар", сообщает РБК.

По данным СПАРК на 17 декабря 2018 года, доля Галицкого выросла до 66,7%. Ранее 51-летнему миллиардеру формально принадлежало лишь 50% клуба.

Еще половина акций была записана на ЗАО "Объединенный капитал" (занимается вложениями в ценные бумаги), которым на 100% владеет Максим Вараскин.
Теги: Галицкий Краснодар
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