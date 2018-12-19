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Илья Геркус на выборах президента РФС поддержит Александра Дюкова

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал уход Виталия Мутко с должности президента РФС.

"Нужно сказать слова благодарности Виталию Леонтьевичу за все те годы, которые он отдал нашему футболу. Успешный чемпионат мира в России - во многом его заслуга.

Что касается выборов президента, то сам избираться я не планирую. В том случае, если на выборы пойдет Александр Валерьевич Дюков - поддержу его всячески, а пока же желаю успешной работы на этом посту Сергею Геннадьевичу Прядкину", - сказал Геркус.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Геркус может стать президентом РПЛ, если РФС возглавит Дюков.

Sport24
Теги: Геркус Дюков
Сегодня, 14:26
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