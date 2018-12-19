Илья Геркус на выборах президента РФС поддержит Александра Дюкова

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:29
Анатолий Мещеряков: совет директоров? Те, кто об этом пишут, наверно, проводят его у себя на кухне
Анатолий Мещеряков: совет директоров? Те, кто об этом пишут, наверно, проводят его у себя на кухне
15:15
"Балтику" возглавит Евгений Калешин (1)
"Балтику" возглавит Евгений Калешин (1)
12:00
Началось заседание исполкома РФС, на котором, возможно, выберут нового президента организации (2)
Началось заседание исполкома РФС, на котором, возможно, выберут нового президента организации (2)
11:49
Орлов: игроки Лобановского не женились ради футбола, а сейчас что? У Кокорина целый автопарк (21)
Орлов: игроки Лобановского не женились ради футбола, а сейчас что? У Кокорина целый автопарк (21)
11:18
Источник: чтобы переманить Почеттино "МЮ" придется заплатить "Тоттенхэму" 34 млн фунтов компенсации (1)
Источник: чтобы переманить Почеттино "МЮ" придется заплатить "Тоттенхэму" 34 млн фунтов компенсации (1)
11:00
Орлов: зная о некоторых наклонностях Кокорина, "Зенит" должен был держать его в ежовых рукавицах (11)
Орлов: зная о некоторых наклонностях Кокорина, "Зенит" должен был держать его в ежовых рукавицах (11)
10:51
"Бертон" – первый за 3 года клуб из 3-го дивизиона, вышедший в полуфинал Кубка английской лиги
"Бертон" – первый за 3 года клуб из 3-го дивизиона, вышедший в полуфинал Кубка английской лиги
10:27
Александр Ерохин - о "Фенербахче": это серьезный соперник вне зависимости от их места в таблице (1)
Александр Ерохин - о "Фенербахче": это серьезный соперник вне зависимости от их места в таблице (1)
09:52
Геннадий Орлов: у Шатова одна нога короче другой на пару сантиметров и уступает ей в силе на 28% (28)
Геннадий Орлов: у Шатова одна нога короче другой на пару сантиметров и уступает ей в силе на 28% (28)
08:37
Георгий Джикия: чем бы занялся, если бы не футбол? Стал бы дегустатором - пробовал бы бургеры разные (2)
Георгий Джикия: чем бы занялся, если бы не футбол? Стал бы дегустатором - пробовал бы бургеры разные (2)
Вчера, 23:30
Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Нюрнберг
Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Нюрнберг
Вчера, 23:00
Леонид Слуцкий - о Кокорине и Мамаеве: дай бог, чтобы четырьмя месяцами в СИЗО все ограничилось (4)
Леонид Слуцкий - о Кокорине и Мамаеве: дай бог, чтобы четырьмя месяцами в СИЗО все ограничилось (4)
Вчера, 22:34
Никола Влашич вошел в команду группового турнира Лиги чемпионов (3)
Никола Влашич вошел в команду группового турнира Лиги чемпионов (3)
Вчера, 21:29
Адвокат Мамаева объяснил гневные слова футболиста на суде (6)
Адвокат Мамаева объяснил гневные слова футболиста на суде (6)
Илья Геркус на выборах президента РФС поддержит Александра Дюкова
Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал уход Виталия Мутко с должности президента РФС.
"Нужно сказать слова благодарности Виталию Леонтьевичу за все те годы, которые он отдал нашему футболу. Успешный чемпионат мира в России - во многом его заслуга.
Что касается выборов президента, то сам избираться я не планирую. В том случае, если на выборы пойдет Александр Валерьевич Дюков - поддержу его всячески, а пока же желаю успешной работы на этом посту Сергею Геннадьевичу Прядкину", - сказал Геркус.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Геркус может стать президентом РПЛ, если РФС возглавит Дюков.
Sport24
"Нужно сказать слова благодарности Виталию Леонтьевичу за все те годы, которые он отдал нашему футболу. Успешный чемпионат мира в России - во многом его заслуга.
Что касается выборов президента, то сам избираться я не планирую. В том случае, если на выборы пойдет Александр Валерьевич Дюков - поддержу его всячески, а пока же желаю успешной работы на этом посту Сергею Геннадьевичу Прядкину", - сказал Геркус.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Геркус может стать президентом РПЛ, если РФС возглавит Дюков.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.