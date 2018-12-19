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Александр Алаев: трудно оценить вклад Мутко в российский футбол

Александр Алаев, покинувший пост и.о. президента РФС, прокомментировал решение Виталия Мутко уйти с должности главы организации.

"Хотел бы выразить благодарность Виталию Леонтьевичу Мутко и от себя лично, и от исполкома. Трудно оценить его вклад в российский футбол. От меня ему низкий поклон за то, что 12 лет назад взял меня с футбольного поля в РФС", - цитирует Алаева "Чемпионат".
Теги: Алаев Мутко
Сегодня, 14:41
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