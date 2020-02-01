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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Прядкин: лимит на легионеров до сезона-2020/21 останется прежним
И.о. президента РФС Сергей Прядкин сообщил, что лимит на легионеров в российской премьер-лиге точно не изменится до сезона-2020/21.
"Лимит утвержден - до сезона-2020/21 он останется прежним, новый лимит будет связан с заявкой. Какой он будет, "10+15" или другой, будет обсуждаться", - цитирует Прядкина "СЭ"
"Лимит утвержден - до сезона-2020/21 он останется прежним, новый лимит будет связан с заявкой. Какой он будет, "10+15" или другой, будет обсуждаться", - цитирует Прядкина "СЭ"
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