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Сергей Прядкин: лимит на легионеров до сезона-2020/21 останется прежним

И.о. президента РФС Сергей Прядкин сообщил, что лимит на легионеров в российской премьер-лиге точно не изменится до сезона-2020/21.

"Лимит утвержден - до сезона-2020/21 он останется прежним, новый лимит будет связан с заявкой. Какой он будет, "10+15" или другой, будет обсуждаться", - цитирует Прядкина "СЭ"
Теги: Прядкин
Сегодня, 14:45
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