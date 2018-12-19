Анатолий Мещеряков: совет директоров? Те, кто об этом пишут, наверно, проводят его у себя на кухне

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг информацию о проведении сегодня заседания совета директоров."Кроме меня, совет директоров клуба никто не проводит, а я нахожусь в командировке. Так что никакого собрания сегодня не будет, причем его и не планировалось проводить. А те, кто об этом пишут, наверное, у себя на кухне проводят его", – сказал Мещеряков.