Новости партнеров

Старейший клуб мира в конце июня сыграет с фарм-клубом "Локомотива" в Черкизове

Пресс-служба ФК "Казанка", фарм-клуба московского "Локомотива" сообщает о том, что команда 29 июня сыграет в товарищеском матче против старейшего футбольного клуба в мире — "Шеффилда".



ФК "Шеффилд" был основан в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.
Теги: Локомотив
Сегодня, 15:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.