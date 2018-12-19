Старейший клуб мира в конце июня сыграет с фарм-клубом "Локомотива" в Черкизове

?? Официально: 29 июня мы сыграем в товарищеском матче со старейшим в мире клубом – английским @Sheffieldfc!

Встреча пройдёт в Черкизове, а точное время и место проведения будут известны позднее.#ДелайБольше pic.twitter.com/CKtk2rOO6Z — ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) December 19, 2018

Пресс-служба ФК "Казанка", фарм-клуба московского "Локомотива" сообщает о том, что команда 29 июня сыграет в товарищеском матче против старейшего футбольного клуба в мире — "Шеффилда".ФК "Шеффилд" был основан в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.