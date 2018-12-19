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Алана Мамаева: футболисты просто оборзели!

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделилась мыслями о поведении современных российских футболистов.

«Футболисты не стали плохими. Они просто расслабились. В таком молодом возрасте они получают колоссальные деньги, которые просто сносят голову. Понимаю, что это зарабатывается трудом, но в любом случае это огромные деньги, которые сваливаются на молодого пацана. От этого срывает башню. Если смотреть в общем, то футболисты оборзели.

Для того чтобы это исправить, в футбольных школах должны быть психологи, которые бы работали с ребятами и направляли их в правильную сторону. Нужны психологи в клубах, которые создавали бы команду. Вот в "Краснодаре" нет команды – есть каждый отдельный игрок, у которого своя жизнь. Каждый сам за себя. Они не общаются вне футбола", — сказала Мамаева в ролике на канале "Дневник хача" в YouTube.
Теги: Мамаев
Сегодня, 15:59
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#8  Городовой  Россия (Сегодня, 17:56)
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online
Болеет за:
«Зенит»
А уж как бытовых проституток из гламура крутит и как они мажорки борзеют под белым...Правда,Алана?


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Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#7  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 17:49)
  • +1
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Посмортел немного это видео.Тетка реально обдолбаная. и походу ее прет неслабо. неестественные жестикуляция, гипреактивная мимика, дергается все время, глаза- расширенные. Походу- торчит.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#6  Andlawyer  Москвы (Сегодня, 17:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
хуже футболистов получающих огромные зп, только их жены)

100%
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 16:35)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Права она конечно, Глушаков, вон, семью бросил, детей, денег дофига, ответственности ноль, она понимает, сама в этой шкуре. Бокетти тот вообще, скупил кучу дорогущих часов, что даже в аэропорту замели, дело шьют, спрашивается, зачем ему столько, лучше жене цветы подари, а копейку в семью. Не знаю, какая жена Алана, но вращаясь в кругу подобных кадров, где сорят деньгами, и нет семейного счастья, невольно признаешь её правоту.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 16:35)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: voron (CSKA)
Она бухая что ли ??? Куда её понесло, язык как помело

Ты что не в курсе? Там стимуляторы покрепче бухла будут.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 16:23)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Она бухая что ли ??? Куда её понесло, язык как помело
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 16:16)
  • +9
  •  (13)

хуже футболистов получающих огромные зп, только их жены)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 16:11)
  • +15
  •  (19)
Болеет за:
ЦСКА
А я(Алана Мамаева) просто раздвигаю ноги и получаю столько же - рассмеявшись, добавила Алана .
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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