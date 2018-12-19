Жена Мамаева: это показательная порка

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана в эфире youtube-программы "Дневник хача" рассказала о ситуации с ее мужем."По закону всех четверых должны отпустить. Мера пресечения под стражей - это если бы они были реальными бандитами, убийцами и преступниками. А за эту драку с непонятной историей они максимум должны были сидеть дома. Это и есть показательная порка. Если вначале народ кричал, чтобы их посадили, то сейчас говорит: "Выпускайте, хватит уже. Это перебор", - сказала Мамаева.