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Жена Мамаева: это показательная порка

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана в эфире youtube-программы "Дневник хача" рассказала о ситуации с ее мужем.

"По закону всех четверых должны отпустить. Мера пресечения под стражей - это если бы они были реальными бандитами, убийцами и преступниками. А за эту драку с непонятной историей они максимум должны были сидеть дома. Это и есть показательная порка. Если вначале народ кричал, чтобы их посадили, то сейчас говорит: "Выпускайте, хватит уже. Это перебор", - сказала Мамаева.
Теги: Мамаев
Сегодня, 17:10
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#4  Армеец 61   (Сегодня, 17:41)
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Если вначале народ кричал, чтобы их посадили, то сейчас говорит: "Выпускайте, хватит уже. Это перебор", - сказала Мамаева.

Чё она за всех расписывается? Я ей такого не говорил!
А если я не народ, значит она пи@дит!
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 17:39)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
это тоже слова жены Мамаева из того же интервью..


Вот он и заявил, что больше никаких апелляций...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:34)
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online

– Чтобы Паша загладил вину передо мной? У меня много пунктов записано, я составила список. Это 30 пунктов. Это звучит, что мы сохраним семью, если ты будешь выполнять определенные условия. Первым стоит ежемесячный проход полиграфа. Он уже согласился. Потому что я не могу вычислить, когда он врет. Чтобы он ни делал, он будет клясться, что говорит правду. Нужен полиграф. Прошел месяц – на полиграф, изменял или не изменял. Это будет постоянная процедура, чтобы Паша привык.

– Еще смена телефона, новый аппарат, новый номер, новая сим-карта, только согласованные со мной контакты в телефоне, никакого кода. Не позволю, чтобы все тянулось из прошлого. Пусть удаляет все контакты, а новые согласуем вместе. Причем с моей стороны все остается как и было, ведь за мной косяков не было. Кем он был последнее время? Еб#кой-парнем. А я сидела дома, и мне сказки рассказывали.

– Такие условия хуже, чем в тюрьме? Пусть уходит в тюрьму или разводится. Надо было думать, куда совать свое место...
.....
это тоже слова жены Мамаева из того же интервью.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  vladimirsb  Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:14)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль, что тебя еще некому показательно выпороть, чтобы молчала больше и не несла чушь...
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
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