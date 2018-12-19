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РФС изменил регламент для клубов, не прошедших лицензирование

Александр Алаев, покинувший пост исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза, рассказал об изменениях в регламенте, принятых по итогам сегодняшнего заседания Исполкома организации.

"Утвердили правила по лицензированию. Внесено изменение в регламент, теперь клубы, не прошедшие лицензирование, или банкроты не смогут называться прежним именем, все сотрудники будут дисквалифицированы, а срок вырос с двух лет до четырёх", - цитирует Алаева "Чемпионат.сом".

Напомним, помимо Алаева РФС покинул Виталий Мутко, экс-глава союза. Исполняющим обязанности президента организации был назначен глава РПЛ Сергей Прядкин. Он будет возглавлять союз до 22 февраля, когда состоится выборная конференция, на которой будет определён новый президент РФС.
Теги: Алаев
Сегодня, 17:35
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