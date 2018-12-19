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На вопрос, какую книгу должен прочесть каждый гражданин России, Кокорин ответил: "Уголовный кодекс"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что посоветовал бы россиянам прочесть роман Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, посетивший футболиста в СИЗО.

"Кокорин поделился книжными преференциями. На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был "Граф Монте-Кристо". А сейчас он больше читает письма, которые ему приходят, и отвечает на них", — сказал Еникеев.

По словам члена ОНК, данный роман Кокорин посоветовал бы прочесть россиянам, поскольку речь в нём идёт о несправедливом заточении.

На вопрос, какую книгу должен прочесть каждый гражданин России, футболист ответил: "Уголовный кодекс".

Нападающий подчеркнул, что книги ему передают в передачах или приносят из библиотеки.

RT
Теги: Кокорин
Сегодня, 17:40
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#1  Saveger  СПб (Сегодня, 17:47)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Граф Монте Кристо не ипашил людей стульями


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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