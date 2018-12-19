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Станислав Черчесов: благодарю Мутко за ту поддержку, которую он оказывал сборной за эти два с небольшим года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал уход бывшего президента РФС Виталия Мутко со своего поста.

"Сегодня я принял участие в заседании Исполкома РФС, на котором обсуждались много важных вопросов. От лица тренерского штаба отчитался за работу со сборной России в 2018 году, подробно остановившись на подготовке и выступлении на ЧМ и Лиге наций УЕФА. Уже на Исполкоме мы узнали о том, что пост президента РФС покидает Виталий Леонтьевич Мутко. Хотел бы поблагодарить его за ту поддержку, которую он оказывал сборной за эти два с небольшим года. Считаю это важным моментом в профессиональных отношениях между руководителем и всем коллективом национальной сборной. Поэтому еще раз говорю свое тренерское и наше командное спасибо", - сказал Мутко.

Теги: Черчесов Мутко Сборная России
Сегодня, 18:34
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