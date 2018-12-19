Станислав Черчесов: благодарю Мутко за ту поддержку, которую он оказывал сборной за эти два с небольшим года

Станислав Черчесов:

- Сегодня я принял участие в заседании Исполкома РФС, на котором обсуждались много важных вопросов. От лица тренерского штаба отчитался за работу со сборной России в 2018 году, подробно остановившись на подготовке и выступлении на ЧМ и Лиге наций УЕФА. 1/3 pic.twitter.com/0vrmkHA2mv