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Сергей Анохин: Мутко и его команда вывели футбол в России на новый уровень

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал новость об уходе Виталия Мутко с поста главы союза.

"Ничего непоправимого не произошло. Виталий Леонтьевич просто занят другим важным участком своей работы – государственной важности. Наверняка он будет помогать футболу, строя поля и стадионы в регионах. Он любит футбол. Да, немного грустно, что его эпоха в РФС закончилась. Он и его команда вывели наш футбол на новый уровень. Нынешний год тому подтверждение. Число тех, кто интересуется футболом, возросло в разы. Это тоже говорит о многом.

Что касается нового руководства, то ему будет важно сохранить и увеличить темп развития. Потому что мы не хотим останавливаться на достигнутом – не ограничиваться 1/4 финала чемпионата мира, а смотреть дальше. Как сказал Станислав Саламович: "Нам нужен кубок". Новым руководителем должен быть человек, у которого будет возможность работать каждый день на этой должности", - цитирует Анохина "Чемпионат.сом".
Теги: Анохин Мутко
Сегодня, 18:54
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какой кошмар
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  suvirinimas   (Сегодня, 19:26)
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Пока такие недалекие люди как Анохин руководят футболом, Россия еще долго будет находится на задворках Европы и мира.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:23)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
будет важно сохранить и увеличить темп развития

А в чем развитие? Несмотря на наличие новых стадионов у многих клубов, на евроарене мы все равно - в заднице. И просвета не видно.

Они там. в каком-то своём государстве, глядя на жизнь из окна лимузина, похоже, видят все в кривом зеркале...

Виталий Леонтьевич просто занят другим важным участком своей работы – государственной важности.

Так и вспоминается "Кавказская пленница": "Я, между, прочим сюда и поставлен, товарищ Джабраил, для того, чтобы блюсти государственный интерес!"....


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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