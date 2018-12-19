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Илья Геркус прокомментировал слухи об уходе из "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал слухи об уходе из клуба.

Ранее появилась информация, в менеджменте клуба могут произойти изменения. Геркус же может продолжить карьеру на постах в менеджменте РФС или РПЛ.

– Как отреагировали на слухи об уходе из клуба?

– Отвечу так – без комментариев. В футболе все возможно. Совет директоров может принять такое решение.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 19:10
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