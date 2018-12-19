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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Виталий Мутко: я удовлетворён результатами своей работы
Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал своё решение уйти из организации.
"Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов – чемпионат мира. В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворён результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.
Хочу поблагодарить всех, кто избирал меня, всех, кто был со мной эти годы. Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает, куда двигаться, и это самое главное. Я желаю всем удачи", - цитирует Мутко ТАСС.
"Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов – чемпионат мира. В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворён результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.
Хочу поблагодарить всех, кто избирал меня, всех, кто был со мной эти годы. Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает, куда двигаться, и это самое главное. Я желаю всем удачи", - цитирует Мутко ТАСС.
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