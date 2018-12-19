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Виталий Мутко: я удовлетворён результатами своей работы

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал своё решение уйти из организации.

"Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов – чемпионат мира. В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворён результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.

Хочу поблагодарить всех, кто избирал меня, всех, кто был со мной эти годы. Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает, куда двигаться, и это самое главное. Я желаю всем удачи", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 20:28
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#4  Critique   (Сегодня, 21:57)
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online

Только не Дюкова на его место!
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Побежали крысы с корабля..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 20:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Естессно удовлетворён, ведь в результате своего труда на этом поприще ты так и не сел. Браво.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:42)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну по пятибальной шкале на двоечку отработал!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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