Дети Мамаева поддержали находящегося в СИЗО отца

Дети полузащитника "Краснодара" павла Мамаева поддержали отца, который на данный момент находится в СИЗО "Бутырка".Жена хавбека Алана опубликовала фотографию, на которой ее дочь и сын держат плакат с надписью "Папа, мы тебя любим"."Паша не может обнять своих детей уже два месяца. Разве это не наказание? Он никого не лишил такой возможности. Только я знаю, какой он любящий и заботливый отец, и представляю, как он по ним скучает", — рассказала супруга.