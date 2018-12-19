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Дети Мамаева поддержали находящегося в СИЗО отца

Дети полузащитника "Краснодара" павла Мамаева поддержали отца, который на данный момент находится в СИЗО "Бутырка".

Жена хавбека Алана опубликовала фотографию, на которой ее дочь и сын держат плакат с надписью "Папа, мы тебя любим".

"Паша не может обнять своих детей уже два месяца. Разве это не наказание? Он никого не лишил такой возможности. Только я знаю, какой он любящий и заботливый отец, и представляю, как он по ним скучает", — рассказала супруга.

"Газета.ру"
Теги: Мамаев
Сегодня, 20:49
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#1  Toorch   (Сегодня, 21:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
любящий и заботливый отец
проводит время с семьёй, а не бухает в компании кокориных и шалав
Регистрация: 14.03.2017 [жалоба]
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