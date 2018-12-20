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Михаил Галактионов: Кононов - очень требовательный тренер

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что наставник "Спартака" Олег Кононов является очень требовательным специалистом.

– "Спартак" – клуб специфический, миллион подводных камней. Как полагаете, получится там у Кононова?

– Хотелось бы. Если отталкиваться от спортивной составляющей, здесь сомнений нет. Игру он выстроит, исполнители под нее есть, организация тренировочного процесса будет на самом высоком уровне. А все остальное… Зачем гадать? Поживем – увидим.

– Сергей Юран считает, что в "Спартаке" тренеру нужен кнут. Пытаюсь представить его в руках Олега Георгиевича – и не могу.

– Поверьте, это обманчивое впечатление. Человек он не слишком эмоциональный, зато очень требовательный. Умеет быть жестким. Опыт работы уже большой, так что жизнь научила…

– …Резать мясо?

– Скажу иначе – принимать решения.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Галактионов Кононов Сборная России
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