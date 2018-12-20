Михаил Галактионов: Кононов - очень требовательный тренер

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что наставник "Спартака" Олег Кононов является очень требовательным специалистом.– Хотелось бы. Если отталкиваться от спортивной составляющей, здесь сомнений нет. Игру он выстроит, исполнители под нее есть, организация тренировочного процесса будет на самом высоком уровне. А все остальное… Зачем гадать? Поживем – увидим.– Поверьте, это обманчивое впечатление. Человек он не слишком эмоциональный, зато очень требовательный. Умеет быть жестким. Опыт работы уже большой, так что жизнь научила…– Скажу иначе – принимать решения.