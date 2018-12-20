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Павел Мамаев: читаю много религиозной литературы, мне нравится

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказал о своей вере в Бога.

"Меня крестили, когда мне было 3 года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. Здесь, конечно, больше времени с Богом общаться. Читаю много религиозной литературы, мне нравится. Буду не против, если люди будут присылать мне книги на эту тему", - цитируют Мамаева "Известия".
Теги: Мамаев
Сегодня, 08:31
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#11  diego milito 22   (Сегодня, 11:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dreamcatcher
Цитата: diego milito 22
Не превращайся в "раба божьего", оставайся свободным человеком .

Раб - на старославянском - это ребенок (рабенок), дитя, сын.
Так что прежде чем показывать свою дурь прочти хоть одну книгу в жизни, иначе так и останешься рабом в современном смысле слова - управляемым, подневольным, тупым, зависимым от чужого мнения, предрассудков и суеверий.
Господь тебе в помощь.


Плевал я на тебя и твоего господа с высокой Московской колокольни.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#10  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 11:02)
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Болеет за:
«Локомотив»
Не забивай голову. А то можешь стать очень обидчивым. Опять начнешь морду бить тем, кто тебя обидел. Или вовсе в суд подавать. И будут твои обидчики в тюрьме сидеть тоже. Ты же не этого добиваешься.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#9  miktar   (Сегодня, 10:56)
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ПисАть начни.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#8  dreamcatcher   (Сегодня, 10:38)
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Цитата: diego milito 22
Не превращайся в "раба божьего", оставайся свободным человеком .

Раб - на старославянском - это ребенок (рабенок), дитя, сын.
Так что прежде чем показывать свою дурь прочти хоть одну книгу в жизни, иначе так и останешься рабом в современном смысле слова - управляемым, подневольным, тупым, зависимым от чужого мнения, предрассудков и суеверий.
Господь тебе в помощь.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#7  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 09:58)
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Болеет за:
«Спартак»
СИЗО развивает шизо неудевительно.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  EMDM   (Сегодня, 09:51)
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Болеет за:
ЦСКА
Татуху набей себе на лоб (другого места уже и нет наверное) в виде креста.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 09:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не засерай мозги всяким ненужным в жизни чтением. Не превращайся в "раба божьего", оставайся свободным человеком .
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 09:37)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Другие книги в СИЗО под запретом?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 09:31)
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Верующий,ты уже не одну заповедь божью нарушил. Вот и кара божья за это.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  shtnk19  Москва (Сегодня, 09:19)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В сизо видимо другой литературы нет
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
#1  dima0501   (Сегодня, 08:59)
  • +3
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Как бы в монастырь не подался.Мож лучше детективчик.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
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