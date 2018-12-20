Тульский "Арсенал" на зимние сборы запланировал восемь контрольных матчей

Стала известна программа зимних сборов тульского "Арсенала".11 января команда Игоря Черевченко пройдёт медицинское обследование в Москве, а с 12 по 23 января проведёт первый сбор в турецком Белеке.Второй сбор (с 27 января по 8 февраля) также пройдёт в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 12 февраля, а завершится 22 февраля. За время зимней паузы туляки планируют провести восемь контрольных матчей.