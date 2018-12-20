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Павел Мамаев: ни у кого не было любовниц? Никто не дрался? Господь сказал: "Кто тут без греха?"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев взглянул на свой арест с точки зрения религии.

"Взять любого человека - что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: "Кто тут без греха?".

Мы никого не ограбили, не убили. Дали по морде, согласен, но здесь мы находиться не должны", – сказал Мамаев.

Известия
Теги: Мамаев
Сегодня, 10:21
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#7  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 11:00)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dreamcatcher
Но там написано не только это

Правильно. Не только. Там много чего.
Много хорошего. И много очень ужасного.
Надо брать оттуда только хорошее, как и во всем.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#6  junga  Сочи (Сегодня, 10:40)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Прости нас грешных, отец Павел, и суд мирской прости, не ведающий что творит, и глашатаев придворных прости, и смиренно принимай испытания тяжкие


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#5  irv  Курск (Сегодня, 10:36)
  • +2
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Не у всех есть любовницы, не поверишь, многие любят свою жену. Да, дрались все, но ты не дрался, вы компанией избивали! А это уже другое.


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
#4  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 10:33)
  • +2
  •  (2)
online

Карабас-Барабас,
"Кто из вас без греха, первый брось в нее камень". Это Христос сказал людям, которые хотели осудить женщину, взятую в прелюбодеянии.По законам она должна быть быть казнена и заброшена камнями.Но после этих слов, всем стало стыдно и все по очереди ушли, а женщине ничего не сделали.Да, все мы с грехами. (Библейская история, Новый завет)
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#3  dreamcatcher   (Сегодня, 10:28)
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Хорошо, что у тебя нашлось время почитать умные книги. Но там написано не только это. Продолжай читать.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 10:26)
  • -3
  •  (11)

Совсем мозгов нет у Паши...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  Карабас-Барабас   (Сегодня, 10:26)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Какой низкий уровень образования... ужас...
Тут очень подходит поговорка:- молчи за умного сойдёшь))
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
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