Павел Мамаев: ни у кого не было любовниц? Никто не дрался? Господь сказал: "Кто тут без греха?"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев взглянул на свой арест с точки зрения религии."Взять любого человека - что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: "Кто тут без греха?".Мы никого не ограбили, не убили. Дали по морде, согласен, но здесь мы находиться не должны", – сказал Мамаев.