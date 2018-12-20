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Сергей Кирьяков - о лимите: у нас не так много молодых игроков хорошего уровня, чтобы как-то их не защищать

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о лимите на легионеров.

"У нас не так много молодых игроков хорошего уровня, чтобы как-то их не защищать. В связи с тем, что лимит останется, можно говорить, что определённая защита есть.

Другой вопрос, что не за горами то время, когда мы будем располагать определённым хорошим количеством игроков высокого уровня, я имею в виду молодых игроков, тогда можно будет подумать о том, чтобы принять решение об отмене лимита.

Но на сегодняшний день он нужен в любом случае. Просто нам нужно работать над тем, как мотивировать игроков, как заставить их прогрессировать и выходить на более высокий уровень", — цитирует Кирьякова "Национальная служба новостей".
Теги: Кирьяков
Сегодня, 10:41
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