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Александр Кокорин: передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, чем занимается в СИЗО.

"Сейчас читаю Новый Завет. Считаю, главное - как ты веришь в это. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться.

Что касается решения суда, то комментировать нечего - мы целый день общались с органом власти, который нас не слышит", – сказал Кокорин.

Известия
Теги: Кокорин
Сегодня, 10:43
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#3  13iv74  земля (Сегодня, 11:05)
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а уж как батюшка рад!!!ящик свечек, да кучу литературы уже продал ,наверное
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#2  makcnmka   (Сегодня, 11:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Процессы проигрывают, власть и суды их не слушают. К Богу решили обратиться, может он их услышит. И Мамаев и этот теперь... все церковную литературу читают... на общественность повлиять что ли хотят?)
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Поло   (Сегодня, 10:50)
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online

Святой мученик disappointed_relieved
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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