Егор Титов: "Спартак" – до сих пор моя боль

Старший тренер "Енисея" Егор Титов поделился мнением об атмосфере в "Спартаке"."Ожидал большего от "Спартака" в Лиге Европы. Все было в руках красно-белых - был уверен, что они выйдут в 1/16 финала.Понятно, что атмосфера в команде из лучших. Все что происходит в клубе, еще раз доказывает, что нельзя выносить сор из избы."Спартак" – до сих пор моя боль. И сегодня тоже. Хотелось бы, чтобы зимой были сделаны правильные выводы, и команда пошла на поправку", – сказал Титов.