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Егор Титов: "Спартак" – до сих пор моя боль

Старший тренер "Енисея" Егор Титов поделился мнением об атмосфере в "Спартаке".

"Ожидал большего от "Спартака" в Лиге Европы. Все было в руках красно-белых - был уверен, что они выйдут в 1/16 финала.

Понятно, что атмосфера в команде из лучших. Все что происходит в клубе, еще раз доказывает, что нельзя выносить сор из избы.

"Спартак" – до сих пор моя боль. И сегодня тоже. Хотелось бы, чтобы зимой были сделаны правильные выводы, и команда пошла на поправку", – сказал Титов.

Sportbox
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 11:47
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#5  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:16)
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Болеет за:
ЦСКА
А Енисей на 16 месте не боль ??


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#4  Поло   (Сегодня, 12:51)
  • -2
  •  (2)

Команда, больная государством
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 12:41)
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Болеет за:
«Зенит»
Ломка по бромантану,поди сколько лет принимать пришлось.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 12:11)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Сплошь, одно больное место.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 11:57)
  • -2
  •  (4)
online

Боль? А все думали, что радость...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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