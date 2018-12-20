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Источник: Дмитрий Тарасов покинет "Локомотив" этой зимой

Полузащитник Дмитрий Тарасов в предстоящее трансферное окно покинет "Локомотив", утверждает sport_inside.

По информации источника, 31-летний футболист отправится за игровой практикой в другой клуб российской Премьер-Лиги.

Тарасов в этом сезоне РПЛ принял участие лишь в 4 матчах, проведя на поле в общей сложности порядка 100 минут.
Теги: Локомотив Тарасов
Сегодня, 12:40
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#3  dima0501   (Сегодня, 14:09)
  • +2
  •  (2)

Цитата: P. Holmberg
Видимо в Спам. Там хлам из других клубов собирают.

Не в зенит,там диспетчер нужен,Заболотному на ход некому дать.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:24)
  • -5
  •  (5)

Видимо в Спам. Там хлам из других клубов собирают.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:08)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Камеди клуб ?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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