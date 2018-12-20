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"Ахмат" интересуется польским полузащитником "Ягеллонии" Пшемыславым Франковским

"Ахмат" заинтересован в приобретении полузащитника польского клуба "Ягеллония" Пшемыслава Франковского, сообщает "Чемпионат".

Польский клуб просит за Франковского € 2 млн. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,5 млн.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 14 матчах польской лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола.
Теги: Ахмат
Сегодня, 13:43
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