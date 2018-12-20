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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Егоров: на каждую судейскую ошибку приходится по пять классных решений, но это никому не интересно
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подвел итоги работы за 2018 год.
"За год могу поставить всей своей команде твердую четверку. Это был неплохой год.
Да, мы ошибаемся, но на каждую ошибку у нас приходится по пять классных решений, но это никому не интересно. Об этом никто не пишет. Самое главное для департамента, чтобы все арбитры одинаково оценивали одни и те же моменты, чтобы была единая интерпретация правил.
Кроме того, арбитр не должен ошибаться в простых ситуациях. Ошибку в сложном моменте поймут все. VAR — это не панацея от всех бед. Вы сами видели много ситуаций, когда даже с помощью VAR трудно принять правильное решение", — цитирует Егорова официальный сайт РФС.
"За год могу поставить всей своей команде твердую четверку. Это был неплохой год.
Да, мы ошибаемся, но на каждую ошибку у нас приходится по пять классных решений, но это никому не интересно. Об этом никто не пишет. Самое главное для департамента, чтобы все арбитры одинаково оценивали одни и те же моменты, чтобы была единая интерпретация правил.
Кроме того, арбитр не должен ошибаться в простых ситуациях. Ошибку в сложном моменте поймут все. VAR — это не панацея от всех бед. Вы сами видели много ситуаций, когда даже с помощью VAR трудно принять правильное решение", — цитирует Егорова официальный сайт РФС.
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