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Александр Егоров: на каждую судейскую ошибку приходится по пять классных решений, но это никому не интересно

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подвел итоги работы за 2018 год.

"За год могу поставить всей своей команде твердую четверку. Это был неплохой год.

Да, мы ошибаемся, но на каждую ошибку у нас приходится по пять классных решений, но это никому не интересно. Об этом никто не пишет. Самое главное для департамента, чтобы все арбитры одинаково оценивали одни и те же моменты, чтобы была единая интерпретация правил.

Кроме того, арбитр не должен ошибаться в простых ситуациях. Ошибку в сложном моменте поймут все. VAR — это не панацея от всех бед. Вы сами видели много ситуаций, когда даже с помощью VAR трудно принять правильное решение", — цитирует Егорова официальный сайт РФС.
Теги: Егоров
Сегодня, 15:29
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 16:14)
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Болеет за:
«Спартак»
Дебил, что значит классное решение? Решение не бывает классным, оно бывает либо правильным, либо ошибочным. Вечно дебилов с улицы понаберут в главари судейского корпуса.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 15:50)
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ошибок быть недолжно, либо незначительные, и ибо тогда самолеты не летали!!!!! везде за ошибки увольняют!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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