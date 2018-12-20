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Источник: "Крылья Советов" интересуются одним из лучших игроков ФНЛ Антоном Зиньковским

По информации "СЭ", полузащитник "Чертаново" Антон Зиньковский может продолжить карьеру в "Крыльях Советов".

Самарский клуб хочет подписать 22-летнего игрока в ближайшее время.

Зиньковский по мнению экспертов является одним из лучших футболистов ФНЛ. На его счету 22 матча, в которых он забил 11 голов (5 – с пенальти) и сделал 2 голевые передачи.
Теги: Чертаново Крылья Советов
Сегодня, 15:35
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