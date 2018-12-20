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ЛДПР предложила кандидатуру Игоря Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР предложила назначить на пост президента Российского футбольного союза (РФС) вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева.

"В связи с предстоящими выборами нового руководителя РФС, фракция ЛДПР в Госдуме официально объявила о поддержке кандидатуры Игоря Лебедева на эту должность, который сейчас является заместителем председателя Государственной думы. Фракция ЛДПР заявляет, что будет настаивать на назначении главой РФС Игоря Лебедева", - говорится в сообщении на сайте ЛДПР.
Сегодня, 16:09
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#7  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:04)
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Болеет за:
«Зенит»
Не дай бог.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#6  Савелий  Россия (Сегодня, 16:32)
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online

М-да.., а где здравый смысл? А чё, Бузову бы порекомендовали, она и то ближе к футболу.))
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#5  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 16:23)
  • +2
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online
Болеет за:
«Краснодар»
нет уж, спасибо... пускай дальше сидит в своей государственной дуре и делает вид что заботится о народе России
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 16:23)
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Болеет за:
«Спартак»
А давайте сразу Кабаеву или Журову. Питерцам предлагаю голосовать сразу за секссимвола тысячелетия господина Валуева.

Есть вариант мыничеговамнедолжны по фамилии Глацких.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Евгений Буров   (Сегодня, 16:21)
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  •  (3)
online

а может сразу батьку-гражданина Жириновского wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:15)
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  •  (6)
Болеет за:
«Динамо К»
Ну ладно папашка из себя хоть что-то представляет,но сыночек полнейшее чмо со свинячьими глазенками на жирной лысой ряхе.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:15)
  • +2
  •  (4)

летите вы лебедем..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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