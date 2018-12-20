Александр Егоров: не дело игроков или тренеров оценивать работу судей

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров отметил, что систему штрафов за критику судейства тяжело реализовать на практике.– Не очень понимаю, как это должно выглядеть. Если люди говорят нормальные объективные вещи, когда арбитр действительно ошибся, за что наказывать человека? Но если футболист объясняет свой промах в пустые ворота с двух метров работой судьи, за это надо наказывать. Не дело игроков или тренеров оценивать работу судей. У них есть руководитель, который дает после каждого тура публичную оценку своим подопечным. Например, мы сейчас с вами разговариваем о судействе, а я начну говорить, что мне не нравится схема, по которой играет какая-нибудь российская команда. В лучшем случае, люди покрутят пальцем у виска. С обсуждением судейства примерно такая же ситуация.Я всегда открыт для диалога, недавно мне звонил представитель "Краснодара", я ему все объяснил, он принял мои объяснения. То же самое могу сделать для любого другого клуба. Если меня просят высказаться публично, сделаю это через СМИ. Опасно давать интервью сразу после матчей, потому что у всех слишком много эмоций. Недавно я попал в неприятную ситуацию с Андреем Тихоновым, сделал заявление, которое неверно интерпретировали. Но мои слова попали в публичное пространство, поэтому я посчитал нужным объясниться и извиниться перед Андреем Валерьевичем. В итоге он принял мои извинения, мы хорошо пообщались, пожелали друг другу удачи. Я даже поздравил его с днем рождения. Я понимаю, что в публичных высказываниях надо быть очень осторожным: семь раз отмерь, один – отрежь.