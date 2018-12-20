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Герман Зонин называет Дзюбу боцманом

Ветеран и бывший защитник "Зенита" Герман Зонин назвал нападающего питерской команды Артема Дзюбу боцманом за его фирменное празднование голов с воинским приветствием.

– Где великий Дзюба? Здравствуй, красавец – сказал Зонин.

– Мы не великие, – ответил Дзюба.

– Как это? Я тебя зову боцман Дзюба за твой жест, молодец! – сказал Зонин.

ФК "Зенит"
Теги: Дзюба
Сегодня, 17:11
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