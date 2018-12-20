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Дмитрий Шляхтин: хороший результат сборной России на ЧМ - результат работы Мутко

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин высоко оценил работу Виталия Мутко на посту президента РФС.

"Если говорить о футболе, при Мутко наши футболисты выиграли бронзу чемпионата Европы 2008 года, с успехом был проведен чемпионат мира 2018 года. Команда показала хороший результат. Это напрямую результат его работы, его вклад. Это неравнодушный человек, который всегда работал с душой и сердцем, с большой отдачей. За время, когда Мутко был в должности министра спорта, Россия получила возможность проведения многих крупнейших стартов мирового уровня - летние Олимпийские игры в Сочи-2014 и Всемирная летняя Универсиада в Казани-2013, где российские спортсмены показали беспрецедентно высокие результаты. Чемпионат мира по футболу-2018, где команда показала отличную игру и сплотила вокруг себя миллионы поклонников спорта. Все старты, не говорим о Красноярске, где соревнования стартуют в будущем году, были проведены с большим успехом и были по праву высоко оценены мировой спортивной общественностью. Весь спектр вопросов, не только подготовка спортсменов, но еще и строительство должного уровня инфраструктуры, подготовка кадров и много других организационных вопросов, которые все эти годы были под его личным контролем", - цитирует Шляхтина ТАСС.
Теги: Шляхтин Мутко
Сегодня, 17:22
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#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:17)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А нифига, вышли со скрипом в четверть-финал благодаря Акинфеефу, Фернандесу, Игнашу, Дзюбе и Черышеву. Мутко там и рядышком не було.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Хороший результат?

Обыграли 2 колхоза и стоячую Испанию по пенальти.

Браво!

48 место в рейтинге, молодцы!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 18:20)
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
да плевать на ваши слова, жополизы вонючие
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:51)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Эй начальник а допинговые скандалы и унижения спортсменов до отъема медалей это тоже заслуга Мутко.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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