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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Дмитрий Шляхтин: хороший результат сборной России на ЧМ - результат работы Мутко
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин высоко оценил работу Виталия Мутко на посту президента РФС.
"Если говорить о футболе, при Мутко наши футболисты выиграли бронзу чемпионата Европы 2008 года, с успехом был проведен чемпионат мира 2018 года. Команда показала хороший результат. Это напрямую результат его работы, его вклад. Это неравнодушный человек, который всегда работал с душой и сердцем, с большой отдачей. За время, когда Мутко был в должности министра спорта, Россия получила возможность проведения многих крупнейших стартов мирового уровня - летние Олимпийские игры в Сочи-2014 и Всемирная летняя Универсиада в Казани-2013, где российские спортсмены показали беспрецедентно высокие результаты. Чемпионат мира по футболу-2018, где команда показала отличную игру и сплотила вокруг себя миллионы поклонников спорта. Все старты, не говорим о Красноярске, где соревнования стартуют в будущем году, были проведены с большим успехом и были по праву высоко оценены мировой спортивной общественностью. Весь спектр вопросов, не только подготовка спортсменов, но еще и строительство должного уровня инфраструктуры, подготовка кадров и много других организационных вопросов, которые все эти годы были под его личным контролем", - цитирует Шляхтина ТАСС.
"Если говорить о футболе, при Мутко наши футболисты выиграли бронзу чемпионата Европы 2008 года, с успехом был проведен чемпионат мира 2018 года. Команда показала хороший результат. Это напрямую результат его работы, его вклад. Это неравнодушный человек, который всегда работал с душой и сердцем, с большой отдачей. За время, когда Мутко был в должности министра спорта, Россия получила возможность проведения многих крупнейших стартов мирового уровня - летние Олимпийские игры в Сочи-2014 и Всемирная летняя Универсиада в Казани-2013, где российские спортсмены показали беспрецедентно высокие результаты. Чемпионат мира по футболу-2018, где команда показала отличную игру и сплотила вокруг себя миллионы поклонников спорта. Все старты, не говорим о Красноярске, где соревнования стартуют в будущем году, были проведены с большим успехом и были по праву высоко оценены мировой спортивной общественностью. Весь спектр вопросов, не только подготовка спортсменов, но еще и строительство должного уровня инфраструктуры, подготовка кадров и много других организационных вопросов, которые все эти годы были под его личным контролем", - цитирует Шляхтина ТАСС.
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