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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Директор "Чертаново" высказался о возможном переходе Зиньковского в "Крылья Советов"
Директор "Чертаново" Николай Ларин прокомментировал возможный трансфер полузащитника Антона Зиньковского. Ранее появилась информация, что 22-летний футболист может перейти в "Крылья Советов".
"По Зиньковскому уже были звонки из нескольких клубов. Никакой конкретики пока нет, поэтому о каком-либо переходе говорить рано. Если будет конкретика, то тогда футболист примет решение. На сегодняшний день ему все нравится в "Чертаново", - цитирует Ларина Sport24.
Зиньковский в текущем сезоне провел в ФНЛ 22 матча, в которых забил 11 голов.
"По Зиньковскому уже были звонки из нескольких клубов. Никакой конкретики пока нет, поэтому о каком-либо переходе говорить рано. Если будет конкретика, то тогда футболист примет решение. На сегодняшний день ему все нравится в "Чертаново", - цитирует Ларина Sport24.
Зиньковский в текущем сезоне провел в ФНЛ 22 матча, в которых забил 11 голов.
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