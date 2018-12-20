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Александр Глеб: возможно, рассмотрю варианты в Китае

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб рассказал, что стал свободным агентом.

Последним клубом 37-летнего белорусского футболиста был БАТЭ, с которым у него закончился контракт.

Глеб не исключает, что может продолжить карьеру в какой-то экзотической стране, а также рассказал о желании пойти на тренерские курсы.

"У меня закончился контракт с БАТЭ. Сейчас я стал свободным агентом. Что будет дальше, я не знаю. Отдыхаю и готовлюсь к Новому году.

Продолжу ли я карьеру вообще? Посмотрим. Надо немного отдохнуть, успокоиться и взвешенно принять решение. Возможно, рассмотрю варианты в Китае и другие экзотические предложения.

Есть желание пойти на тренерские курсы", - цитирует Глеба Sport24.
Теги: Глеб
Сегодня, 18:15
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