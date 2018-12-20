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Стала известна дата ухода Геркуса с поста гендиректора "Локомотива"

Илья Геркус покинет пост генерального директора "Локомотива" 29 декабря.

Решение было пролоббировано советом директоров клуба и принято в РЖД. Таким образом, Анатолий Мещеряков, Юрий Нагорных и Василий Кикнадзе, которые входят в совет директоров "Локомотива", фактически получат контроль над клубом, убрав с поста его генерального директора, назначенного ранее высшим руководством.

При этом с большой вероятностью новым генеральным директором "Локомотива" станет Кикнадзе, а Эрик Штоффельсхаус, который занимает эту должность сейчас, клуб покинет.

Уход Геркуса из "Локомотива" связан с противоречиями с советом директоров клуба, а не со сменой президента РФС. Однако велика вероятность, что Геркус всё же получит должность в РФС или РПЛ. Это может произойти после того, как РФС возглавит Александр Дюков.

"Чемпионат.сом"
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 20:18
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(3)
#8  Сибирячок   (Сегодня, 21:48)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Не представителям свинарника говорить о чужом доме, думайте о своем.


Тупая девка, речь идёт о доме под названием РФС, куда Геркуса сватают.
а ваш гадюшный дом -1 мне вообще не интересен.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 21:37)
  • 0
  •  (0)
online

А Дюков точно директором РФС станет,откуда инфа?


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#6  max7777  Москва (Сегодня, 21:28)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Для Локо это плюс, вот напрягает только что его в РФС сватуют, как говорится говно не тонет
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#5  Freddy   (Сегодня, 21:04)
  • -3
  •  (3)

а за ним и ганс свалит
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:54)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
- Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?

Не представителям свинарника говорить о чужом доме, думайте о своем.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 20:42)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Юрий Нагорных известная личность, на пару с Виталием Мутко по ночам на олимпиаде в Сочи мочу спортсменам подменял бодяжную с допингом, на дистиллированную ослиную. Пока не попался и не был изгнан из замов председателя спорткомитета России. Персона "нон грата" на всех соревнованиях под эгидой МОК.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 20:36)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
ну, Юр Палыч, теперь-то вам ничто не помешает выиграть чемпионат россии и достойно выступить в ЛЧ
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:31)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
- Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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