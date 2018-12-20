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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Стала известна дата ухода Геркуса с поста гендиректора "Локомотива"
Илья Геркус покинет пост генерального директора "Локомотива" 29 декабря.
Решение было пролоббировано советом директоров клуба и принято в РЖД. Таким образом, Анатолий Мещеряков, Юрий Нагорных и Василий Кикнадзе, которые входят в совет директоров "Локомотива", фактически получат контроль над клубом, убрав с поста его генерального директора, назначенного ранее высшим руководством.
При этом с большой вероятностью новым генеральным директором "Локомотива" станет Кикнадзе, а Эрик Штоффельсхаус, который занимает эту должность сейчас, клуб покинет.
Уход Геркуса из "Локомотива" связан с противоречиями с советом директоров клуба, а не со сменой президента РФС. Однако велика вероятность, что Геркус всё же получит должность в РФС или РПЛ. Это может произойти после того, как РФС возглавит Александр Дюков.
"Чемпионат.сом"
Решение было пролоббировано советом директоров клуба и принято в РЖД. Таким образом, Анатолий Мещеряков, Юрий Нагорных и Василий Кикнадзе, которые входят в совет директоров "Локомотива", фактически получат контроль над клубом, убрав с поста его генерального директора, назначенного ранее высшим руководством.
При этом с большой вероятностью новым генеральным директором "Локомотива" станет Кикнадзе, а Эрик Штоффельсхаус, который занимает эту должность сейчас, клуб покинет.
Уход Геркуса из "Локомотива" связан с противоречиями с советом директоров клуба, а не со сменой президента РФС. Однако велика вероятность, что Геркус всё же получит должность в РФС или РПЛ. Это может произойти после того, как РФС возглавит Александр Дюков.
"Чемпионат.сом"
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