Стала известна дата ухода Геркуса с поста гендиректора "Локомотива"

Илья Геркус покинет пост генерального директора "Локомотива" 29 декабря.Решение было пролоббировано советом директоров клуба и принято в РЖД. Таким образом, Анатолий Мещеряков, Юрий Нагорных и Василий Кикнадзе, которые входят в совет директоров "Локомотива", фактически получат контроль над клубом, убрав с поста его генерального директора, назначенного ранее высшим руководством.При этом с большой вероятностью новым генеральным директором "Локомотива" станет Кикнадзе, а Эрик Штоффельсхаус, который занимает эту должность сейчас, клуб покинет.Уход Геркуса из "Локомотива" связан с противоречиями с советом директоров клуба, а не со сменой президента РФС. Однако велика вероятность, что Геркус всё же получит должность в РФС или РПЛ. Это может произойти после того, как РФС возглавит Александр Дюков.