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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" интересуется защитником "Томи" Тихим
Защитник "Томи" Дмитрий Тихий попал в сферу интересов "Зенита".
В петербургском клубе рассчитывают, что футболист сможет закрепиться в главной команде, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
26-летний футболист выступает за "Томь" с сезона-2018/19 и за это время сыграл в 20 матчах ФНЛ, в 19 из которых выходил в стартовом составе. Тихий также защищал цвета "Факела" и "Луча-Энергии".
Ранее стало известно, что Тихий наряду с некоторыми игроками "Томи" решил подать заявление в Палату по разрешениям споров РФС с целью расторгнуть контракт с клубом. Причиной тому стали большие задолженности по зарплате.
В петербургском клубе рассчитывают, что футболист сможет закрепиться в главной команде, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
26-летний футболист выступает за "Томь" с сезона-2018/19 и за это время сыграл в 20 матчах ФНЛ, в 19 из которых выходил в стартовом составе. Тихий также защищал цвета "Факела" и "Луча-Энергии".
Ранее стало известно, что Тихий наряду с некоторыми игроками "Томи" решил подать заявление в Палату по разрешениям споров РФС с целью расторгнуть контракт с клубом. Причиной тому стали большие задолженности по зарплате.
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